Aprovada a reforma da Previdência, é hora de comprar dólar? Saiba o que dizem economistas

A expectativa da aprovação da reforma da Previdência na Câmara fez o dólar cair nos últimos dias. Na última sexta-feira (12), dia em que a votação foi concluída em primeiro turno na Casa, a moeda recuou a R$ 3,73. Além de favorecer o equilíbrio das contas públicas no longo prazo, a reforma contribui para o cenário de corte de juros no País, o que também ajuda a empurrar a moeda para baixo.

A desvalorização anima quem precisa da moeda norte-americana para viajar, mas será que o momento é bom para a compra? Segundo especialistas, mesmo com a queda recente, o ideal ainda é que o viajante planeje a compra aos poucos, como forma de conseguir um preço médio do dólar em relação ao real.

“O interessado [planeja a] compra da passagem e do pacote, e seria importante que fizesse isso também com a moeda, para comprar aos poucos e conseguir um preço razoável no final”, disse Juvenal Marcelo dos Santos, superintendente de varejo de um grupo.

Tem viagem em breve? Compre

A recomendação de parcelar a compra perde força, entretanto, para quem já tem uma viagem marcada no curto prazo, em até dois meses, por ser um período de alta temporada no exterior. Nesse caso, o patamar atual do dólar é bem atrativo.

“Antecedendo algo importante, que é a reforma da Previdência, o mercado acaba reagindo de maneira positiva. Então o momento é bom para compra, já que o mercado antecipa os movimentos da economia”, disse o especialista José Marques da Costa.

Para ele, caso o montante não seja muito alto, o interessado não deve pesquisar preço durante muito tempo para não acabar perdendo a oportunidade. “Quando o montante é abaixo de US$ 3.000, não vale a pena perder muito tempo para tentar achar o melhor momento possível porque [o interessado] pode perder o ‘timing’ do bom preço”, afirmou.

Investimentos

O governo espera que o mercado passe a avaliar que o Brasil representa um risco menor, o que pode atrair investimentos para cá. Com a entrada de dólar, a tendência é a cotação da moeda cair. Mas o mercado geralmente se antecipa a eventuais decisões importantes, como esta. Assim, a queda recente já prevê a expectativa de aprovação da reforma. Caso a mudança nas regras das aposentadorias seja mesmo aprovada, os especialistas afirmam que não há espaço para grandes desvalorizações do dólar, pelo menos no curto prazo.

Dólar comercial x dólar turismo

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa se refere ao dólar comercial. Para turistas, o valor sempre é maior devido a taxas e à margem de lucro das empresas que comercializam a moeda.

