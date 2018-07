Os acionistas da rede Fox de comunicações aprovaram a compra de seus ativos de cinema e televisão pela Disney por US$ 71 bilhões. A aprovação foi dada em assembleia extraordinária em Nova York (EUA). Na tarde dessa sexta-feira, as ações da companhia negociada caíram 0,3%, enquanto as da compradora recuaram 0,8%.

Deixe seu comentário: