O governo federal confirmou que vai realizar uma nova rodada de licitações do pré-sal, sob regime de partilha, no dia 7 de junho de 2018, além de uma nova rodada tradicional de áreas sob regime de concessão, no 29 de março do mesmo ano. O cronograma foi aprovado nessa quinta-feira pelo CNPE (Conselho Nacional de Política Energética).

