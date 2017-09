O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a venda da participação de 10% detida pela Queiroz Galvão no bloco BM-S-8, na Bacia de Santos, para a Statoil. Com a operação, a Statoil passará a deter 76% do bloco, já que hoje possui 66%. A participação restante continua a ser detida pela Petrogal (14%) e pela Barra Energia (10%) .

