Aprovadas as privatizações, governo gaúcho agora quer aderir ao RRF até o final do ano

Aprovadas as autorizações para a privatização da CEEE, CRM e Sulgás por 40 votos, agora, o governador Eduardo Leite está convicto de que até o final deste semestre será possível assinar o acordo de renegociação da dívida com a União, o que significará aderir ao chamado Regime de Recuperação Fiscal. Para isso, tem contado até aqui com o apoio de uma base parlamentar que seu antecessor, José Ivo Sartori, não teve no Legislativo: 39 deputados. , foram 40 votos pela aprovação da autorização das privatizações.

Adesão permite antecipar recursos

A adesão ao Regime de Recuperação Fiscal é vista pelo governador como a porta de entrada no espaço dos financiamentos internacionais. Essa possibilidade está prevista no RRF, permitindo que o valor decorrente das futuras vendas de estatais possa ser antecipado em operações financeiras autorizadas pelo Tesouro Nacional. A medida é necessária porque todo o processo de modelagem e lançamento dos editais pode levar mais um ano.

Reforma da Previdência em debate no RS

O secretário especial da Previdência Social do governo Jair Bolsonaro vem ao Estado na próxima -feira. Rogério Marinho vem a Novo Hamburgo a convite dos dirigentes da Associação Comercial e Industrial, que reúne associados também de Campo Bom e Estância Velha, para um debate sobre a reforma da Previdência Social com os deputados federais Marcel van Hattem (Novo), Lucas Redecker (PSDB) e Giovani Feltes (MDB).

STF respeitou vontade dos trabalhadores

Andou bem o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ao suspender acordo coletivo que autorizava sindicato a descontar a contribuição diretamente da folha de pagamento. Na sua decisão, o ministro disse o óbvio: acordo não pode ser entendido como manifestação da vontade individual do trabalhador. Essa interpretação, segundo ele, é uma forma de esvaziar as reiteradas decisões do STF sobre o tema.

Bibo Nunes deve presidir o PSL gaúcho

O deputado federal Bibo Nunes é o nome mais cotado para presidir o PSL gaúcho. Bibo vai substituir Nereu Crispim, cujo mandato terminou na última -feira. Crispim teve dificuldades pra manter-se no comando, depois que avançaram os processos que podem levar à cassação do seu mandato de deputado federal.

Contraste catarinense

A comparação com o vizinho Estado de Santa Catarina é inevitável. Enquanto no Rio Grande do Sul o governo inicia apenas dia o inicio do pagamento da folha de junho dos servidores, em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, PSL, anuncia que o Estado vai pagar a metade do 13º salário de todos os servidores, ativos e aposentados, nos dias e .