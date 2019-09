O Plenário do Senado aprovou as indicações das advogadas Fernanda Marinela e Sandra Krieger para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Elas foram indicadas pelo Conselho Federal da OAB para o mandato de dois anos. Marinela foi aprovada com 56 votos a favor e cinco contrários. Já a advogada Sandra Krieger foi aprovada por 52 votos a favor, um contrário e uma abstenção.

Deixe seu comentário: