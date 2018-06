A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana uma série de medidas que beneficiam as transportadoras. Com isso, as empresas do segmento deverão pagar menos impostos, incluindo alíquota zero em tributos como IPI e PIS/Cofins para a renovação da frota de caminhões. O texto ainda precisa passar pelo crivo do Senado.

