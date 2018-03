O Conselho de administração da Oi aprovou um aumento de capital de até R$ 12,29 bilhões. O aporte prevê a capitalização da empresa por acionistas e credores e está previsto no plano de recuperação judicial aprovado no fim de dezembro pelos credores. A capitalização será feita por meio de emissão de 1,04 bilhão a 1,76 bilhão de ações ordinárias no valor de R$ 7 por ação.