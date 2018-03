Aprovado novo salário mínimo regional

Deputados aprovaram nesta teça-feira (27) o Projeto de Lei do Poder Executivo que reajusta em 1,81% o valor do salário mínimo regional. A matéria, aprovada por unanimidade, com 46 votos favoráveis, é retroativa a 1º de fevereiro de 2018.

Com a aprovação, os valores do piso irão variar de R$ 1.196,47 (faixa 1) até R$ 1.516,26 (faixa 5). Já o piso para servidores públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações de Direito Público passa a ser de R$ 1.301,22. Trabalhadores que estiveram presentes na sessão, vaiaram o resultado. Empresários ficaram satisfeitos com a aprovação na Casa legislativa.

