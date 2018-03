Aprovado o projeto que torna crime o descumprimento da Lei Maria da Penha

Entre as medidas protetivas previstas hoje pela Lei Maria da Penha, estão: afastamento do agressor do lar ou do local de convivência com a vítima; proibição ao agressor de se aproximar ou entrar em contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição ao agressor de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.