Aprovados no Prouni têm até esta sexta para comprovar informações e garantir vaga

Os aprovados no Prouni (Programa Universidade para Todos) têm até esta sexta-feira (23) para comprovar os dados pessoais informados na inscrição e garantir a vaga. O procedimento deve ser feito na instituição de ensino onde o candidato estudará.

O Prouni informa uma lista de documentos básicos, que são exigidos por todas as universidades. Inclui comprovantes de residência, de identificação, de rendimentos, de separação ou óbito dos pais, de conclusão do ensino médio, entre outros. Cada instituição tem o direito de exigir mais documentos, além desses. A lista completa está aqui.

O programa oferece 242.987 bolsas de estudo em 2.976 instituições de ensino particulares. Dessas, 113.863 são integrais e 129.124, parciais.

Segunda chamada

Haverá a divulgação de uma 2ª lista de aprovados no dia 2 de março. Caso o candidato não seja aprovado novamente, poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março, no site do Prouni. Poderão concorrer à primeira opção de curso aqueles que: não foram pré-selecionados nas chamadas regulares; foram pré-selecionados só na segunda opção de curso, mas não houve formação de turma.

Poderão concorrer à segunda opção de curso aqueles que: não foram pré-selecionados nas chamadas regulares e não houve formação de turma na primeira opção; foram pré-selecionados na primeira opção de curso, mas reprovados porque não houve formação de turma.

O Prouni disponibilizará os boletins de desempenho de cada participante para as instituições de ensino que integram o programa. Caberá a elas analisar quantas vagas não foram ocupadas para convocar novos candidatos. O resultado da lista de espera será publicado pelas universidades no dia 20 de março. Para participar do Prouni, é necessário ter tirado no mínimo 450 pontos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e não ter zerado a redação.

