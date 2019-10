“Aproveitar a oportunidade”: Heitor prega ‘lema’ por sequência no Inter

*Valéria Possamai

Heitor pode ganhar sequência como titular na partida do Internacional deste sábado (05), contra o Cruzeiro. Mesmo com a volta de Bruno, que cumpriu suspensão, o jovem de 18 anos vem demostrando bom rendimento e já caiu nas graças da torcida.

Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (03), o lateral-direito falou sobre a sequência no profissional e que “aproveitar a oportunidade” é um lema para o jogador. “Aprendi bastante com o Bruno, com o Zeca. Eles me ajudaram bastante. Não tem nada certo, mas se eu tiver sequência, vou aproveitar da melhor maneira. E, se eu não tiver, a oportunidade vem na hora certa. O Odair sabe a hora de nos colocar e temos que aproveitar da melhor maneira”, destacou Heitor.

Heitor também falou sobre a conversa com os atletas mais experientes na adaptação ao time principal: “Eles [mais experientes] nos dão bastante conselho, passam tranquilidade. Como estamos no início, se adaptar no profissional é uma fase complicada. Estão jogando bem, mas não da para subir pela cabeça. Temos que manter os pés no chão, trabalhar cada dia e aproveitar as oportunidade”, disse.

Com o empate na última rodada, o grupo sabe da importância de conquistar os três pontos para recuperar a posição no G-4. Atualmente, o Colorado está quinta colocação, com 37 pontos. No sábado, o jogo é fora de casa e contra uma equipe que passa por turbulências, com queda de técnico e invasão de torcedores no CT. “Estamos jogando bem fora de casa. O jogo contra o Atlético-MG mostrou isso. O Cruzeiro é um time que vem dois anos ganhando Copa do Brasil. Não se desaprende. Claro, trocou o treinador, a motivação é outra. O jogo vai ser complicado, é um time forte. Mas vamos em busca da vitória, isso é mais importante para dar sequência ao nosso trabalho”, finalizou.

Leia mais: Odair fecha treino e deixa dúvidas na formação para encarar o Cruzeiro

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: