Aproveite: hotéis de luxo na Europa estão até 50% mais baratos nesta época do ano

O sul da França, a Costa Amalfitana da Itália e a Costa del Sol espanhola são apenas alguns dos destinos litorâneos europeus conhecidos como atrações de verão para os viajantes endinheirados. De junho a setembro, os preços das diárias em hotéis dessas áreas são astronômicos, e lutar para conseguir reservas nos restaurantes mais procurados se torna quase que um esporte de tempo integral.

Em outubro, porém, esses lugares são significativamente mais acessíveis e continuam igualmente desejáveis.

Valor, flexibilidade e momentos mais relaxados aguardam os viajantes que optarem por visitar esses destinos refinados no outono, diz Shawna Huffman Owen, dona da Huffman Travel, uma consultoria de viagens em Chicago (EUA). “Os hotéis baixam seus preços em até 50%, e em lugar de fazer reserva para um jantar com um mês de antecedência você tem a flexibilidade de decidir durante a tarde onde vai jantar naquela noite”, ela disse.

E não se preocupem, amantes da água. Owen diz que passeios de barco e nadar no mar são possíveis durante este mês, quando as temperaturas ainda são amenas e os dias são ensolarados. E o clima ligeiramente mais frio que vem depois é um momento para aproveitar outras atrações.

Em Mônaco, por exemplo, a cultura está a pleno vapor de novembro até março, de acordo com Arnaud Bertrand, que cuida de desenvolvimento de negócios nas Américas para o Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, que opera um cassino, um spa com mil metros quadrados e o restaurante Blue Bay, que tem uma estrela no Guia Michelin.

Os viajantes podem desfrutar do balé e da ópera, e reservar um pacote de três dias no hotel, com diárias de 197 euros, ante o preço de 760 euros que o mesmo quarto atinge no verão.

Mosteiro.

Na costa amalfitana da Itália, o Monastero Santa Rosa, um elegante hotel de 20 quartos instalado em um mosteiro do século 17 no topo de um penhasco, está fazendo da saúde e bem-estar o foco de seu pacote de outono, três dias de saúde e caminhadas que incluem um passeio com guia e piquenique oferecido pelo hotel, tratamento completo no spa e lição de culinária com o chef de cozinha da casa, Christoph Bob, sobre como preparar pratos italianos sem perder de vista a saúde.

Enquanto isso, na costa da Toscana, as crianças são a prioridade no Hotel Il Pellicano, com o pacote Kids Time – as diárias começam em 409 euros, e um segundo quarto tem 50% de desconto. O pacote inclui café da manhã, refeições grátis para crianças com menos de 6 anos, 50% de desconto nas refeições de crianças dos 7 aos 12 anos, acesso ilimitado ao frigobar e salgadinhos (excluídas bebidas alcoólicas), leite quente e bolachas na hora de dormir, e filmes para a família exibidos nos quartos.

Comentários