As defesas aéreas da Arábia Saudita abateram sete mísseis balísticos disparados pela milícia iemenita houthi no domingo (25), e destroços mataram um homem, na primeira morte na capital durante a campanha militar de três anos da coalizão liderada pelos sauditas no Iêmen. Destroços dos mísseis caíram sobre uma casa de Riad, matando um morador egípcio.

