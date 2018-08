A Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira (noite de domingo no Brasil) a decisão de expulsar o embaixador do Canadá em Riad e de chamar para consultas seu embaixador em Ottawa, devido a uma “ingerência” cometida em seus assuntos internos. A embaixada do Canadá pediu a libertação de militantes pró-direitos humanos presos.