Arábia Saudita promove mulher no Ministério do Trabalho

A Arábia Saudita substituiu alguns de seus militares de mais alta patente em uma reforma que promove uma nova geração, coloca uma mulher em um posto de primeiro escalão do governo e aumenta o controle do príncipe da coroa Mohammed bin Salman no poder. Tamadur bint Youssef al-Ramah se tornou vice-ministra do Trabalho, um cargo de alto escalão raro para uma mulher no reino altamente conservador.

Deixe seu comentário: