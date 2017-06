Araranguá seleciona animais para a Morfologia na Expointer

Na pista do Caverá Country Park, não poderia melhor maneira melhor do município de Araranguá (SC) voltar a sediar uma Morfologia Passaporte da raça Crioula. Com o clima totalmente a favor, em uma verão fora de época, entre os dias 17 e 18 de junho, um total de 69 animais confirmados passaram pela avaliação que terminou levando mais oito animais rumo a Morfologia da Expointer 2017, grupo liderado por Zamba da Rio Bonito e Quebra Vento do Recanto Crioulo.

Destaque entre as éguas adultas, a fêmea exposta pela Fazenda Santa Cruz foi quem se sobressaiu aos olhos do jurado do evento, Luís Rodolfo Machado. Eleita Grande Campeã e Melhor Exemplar da Raça, Zamba da Rio Bonito se firmou como principal exemplo de conformação na mostra. “Achei uma égua que vende muito a raça, de muito selo racial, muito profunda e com muito bons aprumos”, avalia Machado. A campeã também garantiu o primeiro passaporte garantido para o estabelecimento Empreendimentos Agropecuária Rio Bonito nesta temporada.

Na fila dos garanhões, quem chamou a atenção foi o cavalo menor Quebra Vento do Recanto Crioulo, caracterizado – nas palavras do jurado – como um exemplar “muito representativo e de muito selo racial”. Cria e propriedade de Adelmo Hess, o gateado bragado é o terceiro exemplar da Estância Três Coxilhas a se habilitar para a Expointer neste ciclo.

Sediando pela vez na história uma disputa morfológica Passaporte, o município catarinense reuniu todos os fatores necessários para oferecer um belo evento: quantidade, qualidade e estrutura de primeira. Na Caverá Arena Show, o grupo de concorrentes fez bonito. “Uma quantia de animais com uma qualidade excepcional e conseguidos quatro machos e quatro fêmeas bem representativos para disputar em Esteio”, destaca o jurado.

Sucesso que é mérito da organização, a cargo do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos Sul Catarinense. Tanto o presidente do Núcleo, Geandré da Silva Bernardino, quanto o dono do Caverá Country Club, Eraldo Vieira, agradeceram a presença e participação de todos. “O Caverá e o Núcleo estão sempre de portas abertas a todos e ao cavalo Crioulo”, enfatizou Bernardino, ao encerrar o evento.

Supervisionada por Aldolfo José Martins Neto, profissional credenciado à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), a mostra de Araranguá é a décima primeira seletiva responsável por habilitar animais à Expointer nesta temporada. O circuito de Morfologia 2017 tem o patrocínio de Vetnil, Supra e Banrisul.

Comentários