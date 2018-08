A partida de ida entre Flamengo e Cruzeiro será apitada por Néstor Pitana, árbitro da final da Copa do Mundo. Válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o confronto acontece no dia 8 de agosto, às 21h45min, no Maracanã. O árbitro argentino já foi jogador de futebol e basquete, professor de educação física, ator em filme argentino, socorrista e segurança de casa noturna.

Deixe seu comentário: