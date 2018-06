Arena Casa Vetro terá clima de boteco com feijoada e o maior telão indoor de Porto Alegre

A atmosfera da maior festa esportiva do mundo vai tomar conta da Casa Vetro nas próximas semanas com a ARENA CASA VETRO (Rua Veríssimo de Amaral, 110). A primeira edição acontece dia 17/06, o domingo de estreia da seleção brasileira no mundial.

O ambiente amplo e seguro do espaço de eventos será transformado em uma verdadeira arena com decoração temática e o maior telão indoor de Porto Alegre, com 10x5m. A gastronomia também é um dos destaques da festa. O chef Aluísio Sabino assina a feijoada que contará com diferentes entradas, uma versão vegetariana e a versão tradicional completa do prato que é uma marca da cultura brasileira. Das 12h até 19h, o serviço será open bar com chopp e bebidas não alcoólicas. Um bar exclusivo terá drinks disponíveis para venda. Após o jogo, a festa segue com a roda de samba com a banda Mais Amor Por Favor.

Para que os pais possam curtir ao máximo o evento, a Casa Vetro preparou um espaço kids com monitores especializados durante toda a tarde. E para deixar todo mundo ainda mais no clima de Copa, a equipe do Mirage Três Figueiras terá um espaço na arena oferecendo maquiagens temáticas. Os ingressos já estão a venda no app e site da Vamo (link abaixo), e na Ditta Miele, na Av. Túlio de Rose, 580. Com direito a open food e open bar, a entrada custa R$ 120,00 (primeiro lote), para maiores de 17 anos e R$ 60,00 para menores de idade. Crianças até 5 anos não pagam.

ARENA CASA VETRO

Feijoada, roda de samba e o maior telão indoor de Porto Alegre

Casa Vetro (Rua Veríssimo de Amaral, 110)

Ingresso R$120,00

Ingresso menor- 6-17 anos R$60,00

Ingresso promocional dupla R$200,00 – limitados!

Crianças até 5 anos não pagam.

Venda no app e site vamoapp.com/events/2925/arena-casa-vetro

Venda de ingressos físicos:

Ditta Miele, na Av. Túlio de Rose, 580

