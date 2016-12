Em um dia triste e chuvoso, os corpos das vítimas do acidente com o voo que levava a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados para Medellín, na Colômbia, chegaram em Chapecó (SC) por volta das 9h30min deste sábado (03) em aviões da FAB (Força Aérea Brasileira).

Sob forte emoção, os caixões começaram a ser retirados por volta das 10h em uma cerimônia com honras militares com participação de familiares e do presidente Michel Temer, que comparecerá ao velório coletivo na Arena Condá. Os corpos seguem de caminhão até o estádio.

Inicialmente, Temer faria apenas um pronunciamento no aeroporto para evitar protestos no estádio, mas mudou de ideia. O presidente entregará às famílias a Medalha da Ordem do Mérito Desportivo como reconhecimento do governo federal e do povo brasileiro pelos serviços prestados ao país por todos os que estavam no voo que caiu na Colômbia na madrugada de terça-feira (29).

Os portões da Arena Condá foram abertos às 7h50min. Sob a chuva, torcedores já faziam fila no local antes da abertura. Milhares de pessoas acompanharão a solenidade, que deve durar quatro horas. Elas se acomodam nas arquibancadas com faixas, flores e cartazes em homenagem às vítimas da tragédia.

