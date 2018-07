O tradicional azul da Arena do Grêmio dividirá espaço com o dourado durante a Semana Mundial da Amamentação. De 1º a 07 de agosto, a casa Tricolor será iluminada com a cor que simboliza a conscientização sobre o aleitamento materno. O objetivo é chamar atenção e contribuir para a importância da luta pelo incentivo à amamentação.

