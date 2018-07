Arena do Grêmio adere ao Agosto Dourado

O tradicional azul da Arena do Grêmio dividirá espaço com o dourado durante a Semana Mundial da Amamentação. De 1º a 07/08, a casa Tricolor será iluminada com a cor que simboliza a conscientização sobre o aleitamento materno. O objetivo é chamar atenção e contribuir para a importância da luta pelo incentivo à amamentação.

A campanha conhecida como Agosto Dourado mobiliza entidades dos mais diversos segmentos do país com ações em prol do assunto. Assim, a Arena também abraçará a causa e exibirá as luzes douradas a partir de quarta-feira, 1º/08.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o leite materno é o melhor alimento para os bebês. Ele proporciona uma série de benefícios essenciais nos primeiros meses de vida, como o fortalecimento da imunidade, a diminuição dos riscos a alergias e o combate a anemia.

