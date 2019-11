Arena Inovação para o público jovem e adulto

Esta é uma das novidades da 65ª Feira do Livro, dedicada ao público jovem e adulto, no espaço Arena Inovação, na Praça da Alfândega (R. Siqueira Campos, 2529). Na sexta, dia 1º de novembro, abre a Mostra de Projetos de Iniciação Científica, promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo, das 9h às 18h.

Nos dias 2 e 3, das 9h às 20h30m, acontece o evento Hackatown: Democratização da leitura. Depois de palestras sobre questões ligadas à leitura no país, dos desafios às novidades no setor, os participantes serão reunidos em equipes para idealizar soluções a partir da abordagem design thinking (conjunto de métodos e processos para abordar as ideias criadas). Promoção da Point Facilitações Criativas, em parceria com a Câmara Rio-Grandense do Livro.

No dia 4, a Mostra de Robótica Educacional Livre, com o Grupo Roboed 28 CRE, das 9h às 17h, para alunos do Ensino Fundamental e público interessado. E, às 18h, o painel Impacto da tecnologia na área da Saúde, com Pedro Schestatsky, Luciano Eifler e Guria Natureba.