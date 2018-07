Arena recebe evento social neste domingo

O Mundial já acabou, mas o clima de integração segue com força total na Arena do Grêmio, que receberá, neste domingo (22), o evento “Bota do Mundo”. O campeonato de pênaltis possibilitará que crianças cadeirantes realizem o sonho de fazer o primeiro gol de suas vidas. A atividade, organizada pela Smile Flame, é gratuita e ocorrerá das 14h às 18h.

Deixe seu comentário: