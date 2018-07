Arena sediará edição extra de curso sobre marketing digital

Após o grande sucesso nas inscrições da primeira turma, a Arena do Grêmio receberá, mais uma vez, o “Arena Digital”, curso sobre marketing digital que abriu uma turma extra para o mês de agosto. Promovido pelo Share, o evento ocorrerá no Camarote VIP, nos dias 18 e 19/08, das 9h às 17h. As inscrições já estão abertas e sócios do Grêmio têm desconto de 15% no lote normal.

Nesta segunda edição, a capacitação será ministrada por Jessé Rodrigues, professor do MBA em Marketing Digital da ESPM Sul e consultor com mais de 17 anos de experiência em planejamento digital. Entre os temas abordados estão análise do mercado digital, introdução ao Inbound Marketing, elaboração de planejamento, exploração do e-mail marketing, técnicas de SEO, redes sociais na prática e métricas para tomada de decisão.

O acesso para o camarote VIP é pelo Portão 2, nos elevadores 3 ou 4, no nível 3. O Estacionamento 1 estará disponível para veículos de passeio. Mais informações podem ser obtidas no site tudodeshare.com.br.

