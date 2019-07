Argélia conquista Copa Africana das Nações após 29 anos

Depois de 29 anos, a Argélia conquistou pela segunda vez na sua história a Copa Africana de Nações (CAN) ao vencer por 1 a 0 o Senegal, nesta sexta-feira (19), no Cairo. Baghdad Bounedjah, aos 2 minutos, foi o autor do único gol da partida e que valeu o título, com um chute que desviou na defesa e enganou o goleiro senegalês. O Senegal, liderada pelo craque do Liverpool Sadio Mané, buscava, por sua vez, conquistar pela primeira vez em sua história a CAN. Em 2002, os senegaleses também foram derrotados na final do torneio, perdendo nos pênaltis para Camarões.

No entanto, essa não foi a primeira vez que Argélia e Senegal se enfrentaram nesta edição da CAN. As duas seleções dividiram a mesma chave na fase de grupos e o primeiro duelo também terminou com vitória argelina por 1 a 0.

Nos últimos anos, a Argélia não vinha conquistando bons resultados, principalmente pela eliminação na fase de grupos da edição anterior do torneio, há dois anos em Gabão, além do fracasso na tentativa de se classificar para a Copa da Rússia-2018. Mas desta vez os argelinos conquistaram uma grande campanha no torneio, inclusive no duelo das quartas de final contra a Costa do Marfim em uma cobranças de pênaltis para avançar às semifinais.

Deixe seu comentário: