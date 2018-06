O ministro das Finanças da Argentina, Nicolás Dujovne, anunciou nessa sexta-feira um novo corte nos gastos por parte do governo, em um esforço para reduzir o déficit fiscal do país, enquanto negocia um auxílio de crédito com o FMI (Fundo Monetário Internacional). “Vamos eliminar mais US$ 780 milhões”, projetou.

