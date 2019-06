Argentina e Catar registram maior público da Arena na Copa América

As seleções da Argentina e Catar se enfrentaram neste domingo (23), na Arena do Grêmio, pela grupo B. Este foi o terceiro jogo da Copa América realizado em Porto Alegre e reuniu o maior público até agora na capital. Foram mais de 41,3 mil torcedores (entre eles, 39,1 mil pagantes), que geraram uma renda de R$ 7.901.700,00. A proximidade cultural e os 600 quilômetros de distância do país vizinho despertaram a vinda de milhares de argentinos a Porto Alegre. Além disso, estiveram em campo grandes craques mundiais, como Lionel Messi, considerado o maior jogador do mundo na atualidade, e Kun Agüero, ídolo do Manchester City.

Porto Alegre ainda receberá duas partidas. A primeira é na quinta-feira (27), às 21h30 – o confronto é válido pelas quartas de final da competição e terá, em um dos lados, a Seleção Brasileira. O último jogo na cidade será na quarta da semana que vem (3), às 21h30, em partida válida pela semifinal.

