Argentina e Uruguai ficaram totalmente sem luz elétrica

Uma “falha massiva” no sistema de interconexão elétrica deixou “toda a Argentina e o Uruguai” sem energia elétrica, afirmou na manhã deste domingo (16) a Edesur Argentina, empresa de distribuição de energia da Argentina. Juntos, os dois países somam cerca de 48 milhões de pessoas.

Na tarde deste domingo, a empresa divulgou a origem do problema.

“A falha na rede que originou o apagão em nível nacional se originou em uma conexão de transporte de eletricidade entre as centrais de Yaciretá e de Salto Grande, no litoral argentino. Isso ativou as proteções das centrais geradoras, que saíram de funcionamento e produziram o apagão”, afirmou a Edesur Argentina.

A empresa divulgou ainda um mapa que mostra o Sistema Argentino de Interconexão Elétrica (Sadi, na sigla em castelhano). Por causa da interligação entre os pontos, o apagão acabou se espalhando por todo o país, mas algumas áreas que funcionam com outro sistema, no arquipélago da Terra do Fogo, não foram afetadas pelo problema.

Normalização do sistema

Pouco antes das 15h, mais de 2 milhões de clientes (80%) da Edesur já tinham tido o serviço normalizado, de acordo com a empresa, que disse priorizar o abastecimento de hospitais e centros de saúde em sua área de concessão. “Os trabalhos de normalização estão em curso e poderão levar todo o dia de domingo”, afirmou ela. Além da Edesur, outras duas empresas distribuem energia no país.

No início da noite, a Edesur informou que havia restabelecido o serviço a 100% dos clientes.

O problema afetou o Brasil?

Pela manhã, a Edesur chegou a afirmar que Paraguai e Brasil também foram afetados pelo apagão. Porém, questionado pelo portal de notícias G1, o Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que monitora a situação e que, até as 11h, não havia registrado qualquer impacto do apagão no fornecimento de energia no Brasil, inclusive na região sul.

Segundo a agência de notícias Efe, a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e a empresa Rio Grande Energia, que compartilham os serviços de distribuição de energia em toda a Região Sul do Brasil, também informaram que o apagão nos países vizinhos “não teve reflexos” no território brasileiro.

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse que o blecaute massivo que deixou dezenas de milhões na América do Sul sem energia neste domingo foi “sem precedentes” e prometeu uma investigação completa.

