Argentina: eleições primárias ocorrem neste final de semana

O próximo domingo (11) será marcado por eleições primárias na Argentina. Os argentinos irão às urnas para definir os partidos e candidatos habilitados a participarem das eleições gerais, que acontecem no dia 27 de outubro.

Além da definição de quem serão os candidatos a presidência e vice-presidência, a votação de domingo serve também para apontar os 24 candidatos que devem renovar um terço no Senado, bem como os 130 deputados que irão compôr metade das cadeiras na Câmara dos Deputados.

Esse tipo de votação, conhecido como Paso (Primárias, Abertas, Simultâneas e obrigatórias), servem como um filtro, pois elimina as candidaturas que não alcancem o piso de 1,5% dos votos. As eleições são consideradas “abertas” pois não exigem filiação partidária, e todos os cidadãos podem participar. São simultâneas porque não realizadas no mesmo dia em todo o país. A votação é obrigatória para todos os argentinos com idade entre 18 e 70 anos que estão registrados no sistema eleitoral.

A polarização na disputa da Presidência da República se dá com o atual presidente, Mauricio Macri, que tenta reeleição, e a ex-presidente Cristina Kirchner, desta vez como vice-presidente na chapa de Alberto Fernández.

