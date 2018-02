A Argentina oferece 16 milhões de reais para quem encontrar o submarino desaparecido

Durante as primeiras semanas de buscas para encontrar o submarino, países como Estados Unidos e Reino Unido ofereceram ajuda, e atualmente apenas a Rússia continua colaborando com a Argentina para localizar o San Juan.

Russos

Apenas a Rússia continua as buscas do submarino desaparecido San Juan. O especialista militar explica por que é necessário continuar apoiando as buscas do submarino argentino. Segundo Marcela Moyano, esposa de um dos tripulantes, Hernán Rodríguez, somente o navio de pesquisa da Marinha da Rússia, Yantar, continua as buscas pelo submersível argentino ARA San Juan desaparecido. Familiares dos tripulantes exigem que as autoridades usem mais meios para procurar o submarino.

Konstantin Sivkov explicou por que os especialistas russos realizam buscas do San Juan.

Anteriormente, o ex-analista da Agência de Inteligência Naval dos EUA (ONI, na sigla em inglês) revelou em seu relatório que o San Juan foi totalmente destruído na explosão. Enquanto Sivkov, não concorda com o pressuposto de que o barco foi completamente danificado. “É possível encontrar o casco do submarino e revelar a razão da explosão”, concluiu ele.

O submersível argentino ARA San Juan, com 44 tripulantes a bordo, parou de emitir sinais de comunicação em 15 de novembro de 2017, durante uma patrulha de rotina no Atlântico Sul, perto da costa da Argentina. Na sequência do desaparecimento, foi lançada uma grande operação internacional de busca e resgate envolvendo embarcações e equipamentos de diferentes países. Em 30 de novembro, a Marinha da Argentina anunciou o encerramento das suas atividades de resgate, mas destacou que os trabalhos para localizar o submarino iriam continuar.