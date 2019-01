A Argentina encerrou 2018 com uma inflação de 47,6%, mais que o dobro do índice (15% a 20%) previsto pelo governo de Buenos Aires no início do ano. Como a maioria dos sindicatos seguiu essa projeção na hora de negociar o reajuste dos trabalhadores, o desempenho da economia motivou uma série de protestos, greves em diversas cidades.

Deixe seu comentário: