A Argentina teve o primeiro caso de febre amarela importado do Brasil

A Argentina confirmou nesta terça-feira (20) o primeiro caso de febre amarela no país “importado” do Brasil. Trata-se de um jovem de 28 anos, originário de Buenos Aires, que visitou recentemente Ilha Grande, no Rio de Janeiro. “Foi notificado o primeiro caso de febre amarela importado na Argentina, com antecedente de viagem ao Brasil”, disse o Ministério da Saúde, em um comunicado.

A imprensa argentina afirmou que o jovem passou férias em Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro. O turista não estava vacinado, apesar das recomendações. Após receber atendimento médico, o turista argentina passa bem e não corre risco de saúde. “Foram feitos testes laboratoriais. O paciente está em observação e evolui favoravelmente”, afirmou a nota.

Em janeiro, milhares de argentinos lotaram os centros de vacinação de todo o país para receber a dose contra a febre amarela. As filas chegaram a 400 metros. Desde julho do ano passado, o Brasil confirmou 409 casos de infecção, com 118 mortes, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Balanço

A Secretaria de Saúde do Estado do RJ divulgou na segunda-feira (19) um novo balanço da febre amarela. Angra dos Reis já registrou 12 casos confirmados da doença com sete mortes. De acordo com o documento, a cidade tem o maior número de mortes por febre amarela no Estado.

Entre os mortos em Angra está um turista chileno que esteve na Ilha Grande — onde a maioria dos casos confirmados foram registrados — e não tomou a vacina. Felipe Santander, de 35 anos, estava há um mês na Costa Verde e morreu na sexta-feira (16). Segundo familiares, ele havia sido alertado sobre o risco da doença na localidade.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Angra, 98% da população da Ilha Grande foi vacinada. A campanha de imunização vai continuar com o objetivo de vacinar moradores que residem em locais afastados.

Números da doença

No Sul do Rio já foram confirmadas 18 mortes pela doença. A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do RJ informou que em 2018 foram registrados 74 casos de febre amarela silvestre no Estado.

Casos confirmados em macacos

Ainda de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, também foram confirmados casos de febre amarela em 10 macacos. Sete deles foram encontrados em cidades do Sul do Rio de Janeiro: Angra dos Reis (na Ilha Grande), Barra Mansa, Miguel Pereira, Valença, Paulo de Frontin, Paraty e Volta Redonda. Os outros três primatas com confirmação de febre amarela foram encontrados em Niterói, região metropolitana do Rio, em Araruama, na região dos lagos e em Duas Barras, no interior do Estado.

O ministro da saúde, Ricardo Barros, disse que o governo estudará a possibilidade de vacinar todo o Brasil contra a febre amarela. Ele explicou que a medida deverá ser avaliada melhor após o encerramento desse ciclo da doença, que ocorrerá em junho.

