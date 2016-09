Argentina vence Uruguai em clássico e assume o primeiro lugar das Eliminatórias Sul-Americanas

A Argentina, atual vice-campeã mundial e da Copa América, assumiu o primeiro lugar na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 14 pontos, após superar o Uruguai por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (01), em Mendoza, em duelo válido pela sétima rodada. O gol foi marcado por Lionel Messi aos 42 minutos da etapa inicial do jogo.

Os argentinos jogaram todo o segundo tempo sem Dybala, que foi expulso aos 45min do período anterior. Com a derrota, a Celeste ficou em segundo lugar, com 13 pontos.

Confira os cinco primeiros da classificação:

1°) Argentina, 14 pontos

2°) Uruguai, 13

3°) Colômbia, 13

4°) Equador, 13

5°) Brasil, 12

Demais resultados:

Equador 0x3 Brasil

Bolívia 2×0 Peru

Colômbia 2×0 Venezuela

Paraguai 2×1 Chile

