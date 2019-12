Magazine Ari Behn, ex-marido da princesa norueguesa Martha Louise, morre aos 47 anos

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Nascido na Dinamarca, Behn deixa três filhos com a princesa norueguesa, com quem se divorciou em agosto de 2016 Foto: Divulgação Escritor dinamarquês se suicidou nesta quarta-feira (25). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O escritor dinamarquês e norueguês Ari Behn, de 47 anos, ex-marido da princesa Martha Louise, da Noruega, suicidou-se na quarta-feira (25).

De acordo com a agência de notícias AFP, o agente confirmou a morte de Behn através de um comunicado a imprensa. “Com grande tristeza em nossos corações, os mais próximos a Ari Behn anunciam que ele tirou sua vida”, afirmou Geir Hakonsund.

Nascido na Dinamarca, Behn deixa três filhos com a princesa norueguesa, com quem se divorciou em agosto de 2016. Dois anos depois, em 2018, o escritor publicou o livro que veio a ser o seu último, chamado “Inferno”, no qual descrevia seus transtornos mentais.

A primeira-ministra Erna Solberg, amigos e familiares manifestaram seus pêsames. “Ari foi uma parte importante da nossa família durante vários anos e guardamos conosco boas recordações dele”, declarou a Casa Real em declaração oficial. Behn publicou seu primeiro livro em 1999, uma coletânea de contos intitulada “Trist som faen” (“Triste como o destino”, em tradução livre).

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário