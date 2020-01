Polícia Arma e munições de uso restrito são apreendidas na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Uma arma e munições de uso restrito foram apreendidas por policiais civis, na noite de quarta-feira (22), em uma casa na Zona Sul de Porto Alegre. Na residência, havia uma mulher que era dada como desaparecida há mais de um ano, segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira (23).

Ela estava acompanhada de três filhos, um deles nascido há menos de 15 dias. Com a suspeita, foram apreendidos uma pistola 9 milímetros com numeração raspada, cartuchos do mesmo calibre, carregadores, celulares e cerca de R$ 1,5 mil.

A mulher foi presa. O companheiro dela foi identificado e indiciado. A Polícia Civil não divulgou o endereço da casa onde ocorreu a operação.

