Arma pode sido usada para matar Marielle

O dono de um barco disse à polícia que foi contratado para fazer um passeio e que, no meio do mar da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, um homem jogou vários fuzis e outras armas na água. A Divisão de Homicídios suspeita que parentes do homem apontado como assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes jogaram a arma usada no crime, uma submetralhadora MP-5, no mar.

Deixe seu comentário: