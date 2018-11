Armamento apreendido na Argentina seria encomenda do Comando Vermelho, diz jornal

Mais de 300 armas de guerra e uma “importante quantidade” de munição foram apreendidas pelas forças de segurança da Argentina na sexta-feira (2), segundo o jornal La Nacion. A publicação argentina indicou que a facção criminosa CV (Comando Vermelho) seria o comprador do arsenal, proveniente dos Estados Unidos. No Brasil, o CV opera, principalmente, no Rio de Janeiro.

De acordo com o La Nacion, parte das armas foi encontrada em imóveis localizados em Campana, cidada próxima de Buenos Aires, e quatro suspeitos foram presos.

Ainda segundo o jornal, empresas fantasmas instaladas no país sul-americano seriam usadas para possibilitar a chegada do armamento no Rio de Janeiro.

As investigações que levaram à apreensão teriam começado há três semanas, quando as autoridades argentinas receberam um alerta do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos (Homeland Security).

PRF apreende mais de 100 quilos de cocaína no Rio

Mais de 100 quilos de cocaína foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Seropédica, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, na madrugada de sábado. A droga estava escondida em meio a uma carga de sucata. Segundo a PRF, a cocaína seria entregue no Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense.

A descoberta da droga aconteceu durante uma blitz na BR 465, antiga rodovia Rio-São Paulo. Os policiais desconfiaram do motorista de um caminhão e resolveram abordá-lo. Ele demostrou nervosismo e caiu em contradição sobre o motivo da viagem.

Para inspecionar a carga, foi então usado cães farejadores que identificaram a presença da droga escondida em meio a 20 toneladas de sucata. Os policiais encontraram vários tabletes de cocaína. O motorista, de Arujá, cidade da Grande São Paulo, disse que pegou o caminhão em Volta Redonda, na região sul do Estado.

Ele contou ainda que receberia R$ 2 mil para levar a carga até Ramos, bairro da zona norte da cidade. O suspeito, de 42 anos, foi encaminhado para a Polícia Federal, no centro do Rio. O motorista foi indiciado por tráfico de entorpecentes.

Combate ao tráfico de drogas durante o feriado

A Polícia Rodoviária Federal iniciou na quinta-feira em todo o País a Operação Finados 2018, que reforça a fiscalização nas rodovias brasileiras no fim de semana prolongado até o domingo (4).

Como em anos anteriores, ao planejar a distribuição de seus agentes, a PRF, além de focar nas localidades com maior incidência de acidentes de trânsito, leva em conta os horários com maior movimento.

Nessa mesma época no passado, quando houve um dia a mais, foram registrados 224 acidentes graves, que resultaram em 73 mortes. Ao todo, segundo a PRF, 1.015 pessoas ficaram feridas.

De 2 a 5 de novembro de 2017, as equipes de policiais rodoviários fiscalizaram mais de 59 mil veículos e aplicaram 31.241 testes de alcoolemia, como é formalmente chamado o bafômetro, autuando mais de 700 condutores que dirigiam sob o efeito de álcool.

No período, como de costume, foram organizadas também ações de educação para o trânsito, que serão repetidas este ano. Em 2017, 21.597 pessoas participaram das atividades de orientação.

Além das tarefas de prevenção, os agentes têm a função de combater o tráfico de drogas. Ao longo dos quatro dias da Operação Finados 2017, foram apreendidos mais de 770 quilos de maconha e quase 14 quilos de cocaína. Durante as abordagens aos motoristas, a PRF recuperou, ainda, 83 armas de fogo ilegais e 109 veículos roubados.

