Armazém Valentina tem programação especial para o Dia dos Namorados

Em busca de uma ideia diferente para o jantar do dia dos namorados? O Armazém Valentina, na Zona Sul de Porto Alegre, preparou um menu especial com drink de boas vindas, entrada, prato principal, sobremesa e um mimo da casa para a noite de 12 de junho, nesta segunda-feira.

Além de serviço de restaurante, (que funciona para almoço e jantar) o Armazém Valentina disponibiliza também produtos do empório. Uma proposta ousada e atraente coloca no mesmo local itens para bem-estar pessoal da Estação do Banho, além de vinhos, cervejas, azeites, pães, salgados, doces e outros belos ingredientes para levar ou consumir no local.

O amplo horário de funcionamento, da manhã à noite, é um convite para uma passada com calma para qualquer refeição, do café da manhã ao jantar, em um clima de muito bom gosto e qualidade de atendimento.

Menu dos Namorados

Entrada

Mini insalata com passion fruit e crocante de grana padano

Prato principal

Risoto de pato, brie e figo fresco grelhado

ou

Involtini de filé com parma, aspargos ao molho dijon e petit gateau de mandioquinha

Sobremesa (Fondue innamorato)

Fondue de doce de leite com frutas frescas

Valor por pessoa: R$ 107

