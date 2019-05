Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton estão de volta em O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio

Após 28 anos, a atriz Linda Hamilton está de volta ao papel de Sarah Connor, na mais nova sequência da franquia de “O exterminador do futuro”. Em “O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio”, que estreia no segundo semestre deste ano, ela contracena com Arnold Schwarzenegger, que também volta a cena.

A história se passa depois dos acontecimentos de “O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final”, de 1991. A personagem aparece resolvendo algumas pendências do passado com velhos amigos. O filme também marca a volta do produtor James Cameron à franquia. O filme é dirigido por Tim Miller.

Trailer oficial liberado

O sexto e aguardado filme da franquia inciada em 1985, ganhou seu primeiro trailer oficial na quinta-feira (23). A trama começa logo após O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final e ignora solenemente A Rebelião das Máquinas, A Salvação e Gênesis. A estreia será em 1º de novembro. “Nós estamos de volta”, avisou Arnold, no Twitter.

Com direção de Tim Miller (de Deadpool e Love, Death + Robots), o filme tem um novo exterminador, Gabriel Luna (de Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel), enquanto Mackenzie Davis (de Perdido em Marte e Blade Runner 2049) vive Grace, uma soldado enviada do futuro para aparentemente proteger Dani Ramos (a atriz colombiana Natalia Reyes) do ciborgue implacável. Diego Boneta (de Pretty Little Lies) vive o irmão de Dani. A promessa é de mulheres fortes – Linda/Sarah mostra no cartaz oficial, armada até o dentes, que está pronta para a Skynet, a inteligência artificial que dominou o futuro na franquia.

