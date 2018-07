ARP lança nova campanha institucional

Está no ar a nova campanha de comunicação da Associação Riograndense de Propaganda (ARP). Nesta segunda-feira (23), foram veiculadas as primeiras peças criadas pela DeBrito Sul que traduzem o novo momento da entidade. A ideia central do projeto é apresentar as novas caras da ARP fazendo o que de melhor o nosso mercado gaúcho sabe fazer: comunicação.

A campanha 360º teve seu início a partir de um briefing colaborativo criado pela diretoria da entidade com seu novo conselho, que transmitiram o processo de mudança em forma de imputa inputs para a equipes da agência envolvidas no processo de entendimento e tradução. Os desdobramentos, que partiram, inicialmente, de um lifting da marca da associação, são peças que envolvem os meios TV, rádio, OOH, jornal, revista e internet, além da renovação de identidade visual nas plataformas atuais da entidade. O protagonismo é todo dos associados da ARP, que participaram ativamente da produção da campanha.

“A ARP vive um momento importante de renovação e, principalmente, de engajamento. Desde o início da nossa gestão, entendemos que o papel da entidade é ser uma plataforma de conexões que promove conhecimento e a aproximação entre as pessoas que atuam no mercado da comunicação e criatividade. Com a campanha, conseguimos traduzir este conceito por meio da presença dos nossos associados, que são a nossa razão de existir. Convidamos as pessoas para fazer parte e tivemos um retorno incrível: mais de 100 sócios acreditaram na ideia e fizeram conosco a campanha acontecer”, afirma a presidente da ARP, Liana Bazanela.

Deixe seu comentário: