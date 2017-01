ArqExpress realiza semana antenada

O CLUB# Arquitetura do Dia, plataforma de ensino focada em soluções de arquitetura idealizado pela arquiteta Renata Pocztaruk, da ArqExpress, promoverá de 9 a 13 de janeiro a Semana Antenada, encontro que reunirá mais de 40 pessoas de todo o Brasil que se inscreveram na plataforma para receber dicas e orientações sobre desenvolvimento de projetos focados em proposta, cronograma e etapas de obra.

A proposta será promover o desenvolvimento criativo no processo de arquitetura com foco real e organizacional. “Com o objetivo de criar um estudante ou profissional com a visão de um gestor alinhado a um empreendedor, queremos dividir o conhecimento, ensinar de modo colaborativo e formar pessoas para trabalhar na nossa plataforma ou em seus próprios negócios”, afirma Renata.

A ideia é fazer uma semana lúdica, envolvendo durante o curso atividades como massagem e esmaltação ligadas a temas como acabamento e iluminação. Os encontros ocorrerão na Mostra ArqExpress no Viva Open Mall (Av. Nilo Peçanha, 3228).

