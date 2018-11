Arqueólogos encontraram cidade grega perdida, construída por prisioneiros da guerra de Troia

Diz a lenda que Tenea, na Grécia antiga, foi fundada por troianos capturados pelo rei Agamenon de Micenas durante sua guerra com Troia no século 12 ou 13 a.C. Arqueólogos tinham uma ideia aproximada de onde a cidade poderia estar localizada, na península do Peloponeso. Mas eles não tinham provas tangíveis. Agora, acreditam ter descoberto o local.

Os cientistas gregos encontraram restos de um assentamento de casas, muralhas, bem como joias, moedas e vários túmulos que datam do século 4 a.C. até a época romana, por volta de 150 a.C..

Eles descobriram paredes cuidadosamente construídas, bem como pisos de barro, pedra e mármore. Também encontraram cerca de 200 moedas raras, entre as quais uma criada com a intenção de pagar pela “viagem” após a morte.

Além disso, sete túmulos adornados com vasos e joias foram desenterrados. Um deles continha os restos de uma mulher e uma criança.

E eles estão convencidos de que tudo isso comprova a existência de Tenea.

O trabalho de escavação nas proximidades da atual cidade de Chiliomodi começou em 2013.

A principal arqueóloga do projeto, Elena Korka, disse que as descobertas sugerem que os cidadãos de Tenea foram “incrivelmente ricos”.

Ela acrescentou que a cidade estava localizada em uma importante rota comercial entre as cidades de Corinto e Argos, no norte do Peloponeso.

“(A cidade) Tinha figuras cerâmicas distintas com influências orientais, mantinha contatos com o Oriente e o Ocidente … e tinha uma maneira de pensar própria, que, na medida do possível, ajudava a formar sua própria cultura, suas políticas “, disse.

Acredita-se que a cidade prosperou durante a era romana, mas que pode ter sido abandonada no século 4 d.C. Como as escavações continuarão, Korka disse que mais detalhes sobre a cidade serão conhecidos.

Bolívia

Arqueólogos descobriram quatro valas, no município boliviano de Viacha, de restos humanos e objetos de mais de 500 anos, que seriam do Reino de Pacajes, uma comunidade aimará que habitava a área, localizada a 30 quilômetros a sudoeste de La Paz.

Meses atrás, o governo boliviano autorizou escavação depois de um grupo de mineração ter descoberto vestígios arqueológicos na área. Para chegar às câmaras funerárias, arqueólogos tiveram que descer por um poço circular de 70 cm de diâmetro até 3 m de profundidade.

“Dentro do cemitério que encontramos havia tumbas especiais”, declarou o arqueólogo boliviano Wanderson Esquerdo, acrescentando que em “uma só tumba, com essa característica de arqueologia monumental, havia como 108 indivíduos dentro”.

A ministra da Cultura e Turismo da Bolívia, Wilma Alanoca, afirmou que a descoberta é de “alto impacto” pela conservação das tumbas, dos têxteis, dos acessórios e ferramentas. “Desde acessórios de madeira, metal, vasilhas inteiras, realmente é um achado de alto impacto.”

De acordo com Wilma Alanoca, “como não é declarado patrimônio nacional, então a lei obriga o município de Viacha a proporcionar as condições necessárias ou a poder elaborar um plano de mitigação”.

