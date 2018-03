Arquitetos da Casa Cor RS participam de tour pela fábrica da Fibraplac

Com o objetivo se aproximar cada vez mais do seu público alvo, a Fibraplac realiza mensalmente um tour com profissionais da arquitetura, decoração e design de interiores para conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido na fábrica da empresa, em Glorinha. No dia 28 de março, é a vez dos arquitetos da Casa Cor RS 2018 acompanhar o processo de produção dos padrões, que vão desde o clássico ao contemporâneo.

Além de ser uma das mais modernas fábricas de MDF e MDP do país, a Fibraplac é especializada na produção de painéis e produtos de madeira reconstituída. Localizada na cidade de Glorinha/RS, possui representantes comerciais em estados estratégicos do Brasil, além de países da América do Sul.

Os investimentos em pesquisas e novas tecnologias garantem produtos diferenciados, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade. São cerca de 600mil m³ de MDF e 800mil m³ de MDP produzidos por ano. A Fibraplac é uma das empresas pertencente ao Grupo Isdra, que também atua nos segmentos da indústria, hotelaria, shoppings Centers, construção civil e florestal.

