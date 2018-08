Arquivada denúncia contra o deputado Enio Bacci

O MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) arquivou a denúncia de que o deputado estadual Enio Bacci (PDT) mantinha uma funcionária fantasma. A acusação foi feita pelo deputado cassado Diógenes Basegio em acordo de delação premiada com o MP-RS. Basegio foi cassado pela Assembleia Legislativa do RS após extorquir assessores e desviar verbas do gabinete.

Deixe seu comentário: