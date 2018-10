O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (30), por 8 votos a 4, parecer pelo arquivamento de duas representações que pediam a cassação do mandato do deputado Nelson Meurer (PP-PR). Com isso, o caso está encerrado no conselho. Deputados ainda podem pedir recurso ao plenário da Câmara.