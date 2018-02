Arquivo em Revista: exposição comemora os 112 anos do Arquivo Público do Rio Grande do Sul

Com o objetivo de comemorar o aniversário de 112 anos do Apers (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul), sua equipe organizou a exposição “Arquivo em Revista”. A visitação normal abre no dia 8 de março, dia de sua fundação, das 8h30min às 17h, com eventos paralelos durante a tarde, e segue até o dia 30. Já a inauguração acontece no dia anterior (7), com a palestra a palestra “Positivismo e Memória”, com os palestrantes Paulo Moreira, Arnoldo Doberstein e Clarissa Sommer, às 18h30min. A mostra estará no espaço Joel Abílio Pinto dos Santos, localizado no andar térreo da instituição, e os eventos acontecem no auditório.

O Arquivo Público é um Departamento da SMARH/RS (Secretaria da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos), constituído pela Divisão de Preservação, Acesso e Difusão, pela Divisão de Gestão Documental e pela Seção de Apoio Administrativo.

A partir desta estrutura, o Apers desenvolve atividades técnicas relacionadas à gestão documental do seu acervo – preservação e acesso à informação – e projetos culturais e educacionais, tais como oficinas para turmas escolares, cursos de formação para professores, capacitações para estudantes de graduação, seminários, palestras e exposições, aproveitando seus espaços culturais no intuito de difundir e gerar conhecimento. Dentre as atividades relacionadas ao acesso à informação, a instituição destaca a disponibilização do acervo dos três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário e os atos registrados nos tabelionatos e cartórios de Registro Civil, por meio de solicitação prévia para consulta pública na sala de pesquisa da Instituição.

O conjunto arquitetônico em estilo neoclássico do Apers é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do RS e pode ser visitado, mediante solicitação prévia. Além das atividades descritas, o Arquivo Público atua como Órgão gestor do Siarq/RS (Sistema de Arquivos do Estado do RS), sendo responsável pela assessoria relacionada à gestão documental para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado.

Eventos paralelos

Em paralelo à exposição estão previstos dois outros eventos: a Roda de Memória, retrospectiva em formato de mesa-redonda composta por ex-diretores que dirigiram a instituição a partir de 1987, e o lançamento da Galeria de Diretores, uma publicação digital histórico-biográfica dos diretores do Apers, disponibilizada em formato pdf. A mesa tem início às 14h e segue até às 17h, com o lançamento da galeria.

A Roda de Memória tem como objetivo apresentar a contribuição dos gestores no desenvolvimento de técnicas e metodologias que resultaram na qualificação da preservação dos documentos sob a guarda do Apers, na promoção no campo da difusão do acervo e na melhoria do conjunto arquitetônico do Arquivo Público.

A Galeria de Diretores tem por objetivo disponibilizar a biografia dos trinta e cinco diretores que ocuparam o cargo desde a fundação do Apers, em 1906, até a gestão atual. Para o evento, o arquivo digital, disponível no blog da instituição, contemplará a biografia dos sete diretores a partir do ano de 1987. A medida que a pesquisa biográfica for sendo realizada, as demais biografias serão disponibilizadas para consulta.

“Em nosso cotidiano geralmente não percebemos o papel da memória na formação da vida em sociedade. Assim, a realização de eventos dessa natureza permite atingir o propósito de preservação da memória, documentando a trajetória da instituição e o envolvimento dos sujeitos que contribuíram com seu trabalho e ações, motivados por demandas do seu tempo e pela situação social, política e econômica da época”, diz a divulgação do Apers.

“Acompanhar a trajetória dos ex-diretores do Apers é, em certa medida, seguir o curso funcional e administrativo da instituição, com as transformações decorrentes desse processo, bem como registrar o legado e a história dos seus gestores, prestando uma homenagem pela contribuição dada para a sua existência centenária”, finaliza o material.

Serviço

Exposição Arquivo em Revista

7 de março de 2018 – às 18h30min: Inauguração e palestra comemorativa “Positivismo e Memória”

8 a 30 de março: Abertura da visitação normal: de segunda a sexta-feira, das 8h30min até as 17h

8 de março de 2018, das 14h até as 17h: Roda de memória

8 de março, às 17h: Lançamento da Galeria Virtual de Diretores

Local:

Apers – Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul

Auditório Marcos Tramontini (eventos) e Espaço Joel Abílio Pinto dos Santos (exposição)

Rua Riachuelo, 1031 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS

Deixe seu comentário: