No sábado (30), vai ter um arraial especial no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, a partir das 16h. O evento ocorrerá no Armazém do Queijo (rua Murilo Furtado, 254) e contará com muita comida típica, quentão e fogueira.

O arraial será realizado no estacionamento da Armazém do Queijo, ao lado da loja, com entrada gratuita. Os produtos feitos e comercializados pelo empório gourmet são garantia de que a festa será muito saborosa.

