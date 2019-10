Arrascaeta foi pré-convocado pela seleção do Uruguai e pode desfalcar o Flamengo

O meia Arrascaeta, do Flamengo, foi pré-convocado pela seleção uruguaia para dois amistosos em novembro. O primeiro será no dia 15, contra a Hungria, em Budapeste, às 15h (de Brasília). O outro acontecerá no dia 19, mas ainda não há definição sobre o adversário.

Ele está numa relação de 24 nomes reservados de clubes do exterior. Posteriormente, a federação uruguaia divulgará o grupo oficialmente chamado.

Caso esteja na lista final, o meia desfalcará o Flamengo ao menos na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Rubro-Negro visitará o Grêmio. Também não deverá enfrentar o Vasco — o clássico é válido pela 34ª rodada, mas deverá ser antecipado para o dia 13 por conta da final da Libertadores, no dia 23 de novembro.

Mas Arrascaeta seria a única ausência do time de Jorge Jesus por convocação, uma vez que o técnico Tite deixou os jogadores que atuam no Brasil fora da lista anuncia nesta sexta-feira (25).

Na lista de Óscar Tabárez, estão também o zagueiro Godín e os atacantes Cavani e Suárez.

Liberação

A ideia da diretoria para evitar perder o atleta para amistosos em 15 e 19 de novembro, a quatro dias da final da Libertadores, é que ele mesmo peça para não ir. Como aconteceu recentemente com Paolo Guerrero, no Internacional. O centroavante conseguiu atuar na semifinal da Copa do Brasil desta forma.

Por conta disso, os dirigentes vão interpelar Arrascaeta nos próximos dias para que ele diga se se sente à vontade em fazer essa solicitação na seleção uruguaia, ou se gostaria de defender a Celeste, uma vez que tenta se firmar na equipe.

Normalmente, a liberação de atletas das seleções sul-americanas depende exclusivamente do diálogo entre jogador e treinador, neste caso Oscar Tabárez. Mas o Clube, neste caso o Flamengo, pode mandar um ofício com a solicitação, se ouvir de Arrascaeta que ele abre mão da convocação para ficar à disposição do Flamengo.