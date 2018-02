Arrastões, roubos e tiroteios: O Rio de Janeiro vive um carnaval de violência

Arrastões, roubos e tiroteios. Um grande número de casos de violência assusta moradores e turistas que estão no Rio de Janeiro (RJ) para o carnaval. Na Zona Sul, enquanto roubos em séries foram registrados na orla de Ipanema, dois policiais foram baleados no Leblon. No Centro, um agente do Lapa Presente foi agredido, e o compositor Moacyr Luz foi assaltado quando chegava para desfilar na Avenida Sapucaí. O bairro de Santa Rosa, em Niterói, também foi palco de um arrastão com bandidos armados. As informações são do jornal O Globo.

Na avenida Vieira Souto, em Ipanema, um dos endereços mais caros do Rio, foram registrados arrastões e muito tumulto nas primeiras horas do domingo (11) e na madrugada de domingo para segunda-feira (12), na altura do Posto 8. Perto dali, na Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon, dois policiais militares foram baleados após tentar impedir um assalto, por volta das 22h.

O primeiro dos dois arrastões em Ipanema aconteceu na madrugada de domingo, quando um grupo de jovens com idades entre 13 e 20 anos realizaram roubos em série na Vieira Souto. Testemunhas contaram que os integrantes do bando atacaram de 15 a 20 pessoas em um período de cerca de três horas. A ação foi registrada em vídeo por um morador, que compartilhou as imagens em redes sociais. Segundo ele, foram mais de 20 roubos.

No Centro, um policial da operação Lapa Presente foi agredido por membros de um bloco bate-bolas na madrugada desta segunda-feira, nos Arcos da Lapa. O agente levou uma paulada na cabeça quando abordava um bate-bola que foi acusado de furto por um folião. Levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, o policial levou pontos na cabeça e teve alta na madrugada desta segunda-feira.

Na Central, perto do Campo de Santana, três suspeitos armados assaltaram o sambista Moacyr Luz e o motorista do táxi em que ele estava, quando chegava para desfilar na Paraíso do Tuiuti. O compositor saía do carro na Avenida Presidente Vargas, quando teve os pertences roubados, além de uma camisa da agremiação de São Cristóvão e uma fantasia da Mangueira. O taxista também perdeu dinheiro e celular.

Do outro lado da Baía de Guanabara, integrantes de um bando armado fizeram arrastão em uma via do bairro Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói. Vídeos que registraram a ação dos assaltantes foram publicados em redes sociais. As imagens mostram os bandidos levando pertences de vítimas em frente a um condomínio. Em seguida, eles, com arma em punho, abordaram ocupantes de ao menos dois veículos. Ainda conforme mostram as imagens, pelo menos um veículo naquela ação foi roubado pelos criminosos.

Em nota, a Polícia Militar disse que apreendeu 11 envolvidos em ocorrências pela orla desde o início do carnaval, e prometeu reforçar o patrulhamento do Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos na madrugada.

Na semana passada, a PM já havia divulgado o esquema de segurança para o período. Segundo a corporação, este ano, há 43% a mais de policiamento do que o ano passado. Ao todo, são mais de 17 mil policiais nas ruas até a Quarta-feira de Cinzas.

